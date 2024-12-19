Diyarbakır ve Mardin'deki Yangın Olayında Yeni Bilirkişi Raporunun Detayları Açıklandı

Diyarbakır ve Mardin Yangınına İlişkin Yeni Gelişmeler

Diyarbakır ile Mardin arasındaki bölgede, 20 Haziran tarihinde meydana gelen ve 15 kişinin hayatını kaybetmesine, 78 kişinin ise yaralanmasına yol açan yangınla ilgili yeni bilirkişi raporu tamamlandı. Yangın sonucunda 924 küçükbaş hayvan telef olurken, 273 hayvan da ağır yaralandı. Ayrıca, yaklaşık 15 bin dekar tarım alanı da zarar gördü.

Yeni Bilirkişi Raporunun İçeriği

Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilirkişi raporu, 9 uzman tarafından hazırlandı. Raporda, Köksalan Mahallesi'nde meydana gelen yangının, Dicle Elektrik'e ait alçak gerilim hattının kopması sonucu oluşan kısa devre sebebiyle başladığı ifade ediliyor.

Rapor, yangının çevreye yayılmadan itfaiye tarafından kontrol altına alındığını, ayrıca bu yangına sebep olan hat üzerinden alınan numunelerin kriminal laboratuvarında kısa devre izlerinin tespit edildiğini belirtmektedir. Yangının kökeninin elektrik kaynaklı olmadığı, elektrik hatlarında enerji bulunmadığı vurgulanmaktadır.

Atmosferik Olaylar ve Yıldırım Etkisi

Hazırlanan raporda, görgü tanıkları tarafından verilen ifadelerde yangın öncesinde patlama ve ışık hüzmesi gözlemlendiği belirtiliyor. Bunun ışık hüzmesi ve elektriksel boşalmalarla ilgili olduğu, elektrik hattında enerji olmadan bu tür olayların oluşamayacağı ifade ediliyor.

Daha önce Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından olay sırasında bölgede yıldırım aktivitesi kaydedildiğine dair bilgiler de yer almakta. Cumulonimbus bulutlarının elektrik yüklemesi nedeniyle yıldırım ve şimşek olaylarının meydana gelebileceği kaydedilmektedir.

Sonuç ve İhtimaller

Rapor, yangının kökeninin atmosferik deşarjdan kaynaklanabileceğini öne sürmekle birlikte, yangının tamamen bilinmeyen başka bir kaynaktan da kaynaklanmış olabileceği ihtimaline de dikkat çekmektedir. Yangının, sigorta takılı olması gereken yere sarılan iletken telin aşırı ısınmasıyla meydana geldiği ancak bu durumun elektrik kesintisi sebebiyle olamayacağı sonucuna varılmıştır.

Yangın bilirkişilerinin, yangının elektrik kaynaklı olmadığını ve bunu gösteren somut bir bulguya rastlamadıklarını belirtmesi, raporun sonuçları açısından önemli bir detay olarak kaydedilmiştir.