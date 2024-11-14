Diyarbakırlı Çoban Leyleklerin Gelmemesine Üzüntüyle Bakıyor

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, çoban Mehmet Salih Arslan (42), çocuk yaşta leylekler için yaptığı "kuleye" özenle bakıyor. Karacadağ eteklerindeki kırsal Ayverdi Mahallesi'nde çobanlık yapan Arslan, 12 yaşındayken çobanların yiyeceklerini korumak için yaptığı taştan "kule"den esinlenerek, leyleklere yuva yapmak istedi.

Mehmet Salih Arslan, leyleklere yuva olması amacıyla büyük bir emek harcayarak, taş üstüne taş koyarak bir kule inşa etti. Leyleklerin bu kulenin yuvası olarak tercih ettiğini gören Arslan, zamanla kule sayısını 3’e ve yüksekliğini 3 metreye çıkardı. Ancak aradan geçen süreçte bu 3 kuleden sadece birisi ayakta kalabildi.

Ayakta kalan tek “kuleyi” korumak için düzenli bakım yaptığını belirten Arslan, “Bu kuleyi tek başıma yaptım” diyerek, çocuk yaşlardan beri leyleklere duyduğu sevgiyi ifade etti. Yıllar içinde sadece tek bir “kule” kaldığını söyleyen Arslan, ona gözü gibi baktığını ve düzenli olarak kulenin bulunduğu alana gidip bakım yaptığını aktardı.

Leyleklerin Gelmemesi Üzüntü Veriyor

Kuraklık sebebiyle bu yıl leyleklerin bölgeye gelmediğini belirten Arslan, yine de kulenin bakımını yapmaya devam ettiğini vurguladı. Yuvayı boş gördüğünde büyük bir üzüntü duyduğunu dile getirerek, “Yuvada leylek gördüğümde çok mutlu oluyorum. Her yıl gelen leylekler bu sene gelmedi. Önümüzdeki seneye hazırlık yapıyorum, yuvayı onarıyorum” dedi.

Arslan, bu alana çocuklarıyla birlikte gelip yuvayı gözlemlediğini ve köydeki çocukların yuvaya zarar vermemesi için her gün burayı ziyaret ettiğini de ekledi. Leyleklerin tekrar bölgeye döneceği umuduyla bekleyen Arslan, “İnşallah önümüzdeki yıl gelirler, onların yolunu gözlüyorum” ifadelerini kullandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.