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Diyarbakırlı İş İnsanı Deve Kuşunun Kaçışını Üzüntüyle Karşılıyor

Diyarbakırlı iş insanı Fırat Özateş, iş yerinde beslediği deve kuşunun kaçmasından dolayı yetkililerden yardım bekliyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 16:47
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 16:47
Diyarbakırlı İş İnsanı Deve Kuşunun Kaçışını Üzüntüyle Karşılıyor

Diyarbakırlı iş insanı Fırat Özateş, iş yerinin bahçesinde beslediği deve kuşunun kaçmasından büyük bir üzüntü duyuyor. 31 yaşındaki Özateş, Sur ilçesinde bulunan akaryakıt istasyonunun bahçesinde bakmakta olduğu deve kuşunun kaybolduğunu fark etti.

İki gün önce bir arkadaşı tarafından hediyelik olarak verilen deve kuşunun, dün tel örgüleri aşarak Diyarbakır-Silvan kara yoluna doğru gittiğini öğrenen Özateş, durumu iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek tespit etti.

Kaçan deve kuşunun bulunması için hemen yetkililere ve tanıdığı kişilere bilgi veren Özateş, "Deve kuşunun bulunması halinde bana bilgi versinler diye çevredeki köyleri ve tanıdıklarımızı aradım. Kaçmasını istemezdim, ama tel örgüleri aşarak gitmiş. Hayvanları sevdiğim için besliyordum. İlgilendiğimiz hayvanlar arasında deve kuşu da vardı," dedi.

Özateş, yaşlı olan babasıyla birlikte hayvanlarla ilgilenmeyi sevdiklerini belirterek, "Yetkilileri bilgilendirdik. İnşallah müjdeli bir haber gelir. Her yere bilgi verdik. Bulan olursa ve bize ulaşırlarsa seviniriz," ifadesini kullandı.

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