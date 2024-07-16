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Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet kararı!

İstanbul’un Fatih ilçesinde tanınan "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak bilinen Ramazan Pişkin’in cinayetiyle ilgili karar açıklandı. Sanık Erkan Baykut’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 16:26
Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinde ağırlaştırılmış müebbet kararı!

Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin, Fatih'teki çay ocağında bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Sanık Erkan Baykut, cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkarıldı ve mahkeme tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ramazan Pişkin'in bıçakla yaralanması sonrası soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Olay yerindeki görgü tanıkları, Ramazan Pişkin'in yaralı halde yerde yattığını ve bir adamın elinde bıçakla kaçtığını ifade etti. Olayın ardından yapılan kamera incelemeleri, şüpheli Erkan Baykut'un bir belediye otobüsüne bindiğini ve Beyoğlu'nda indiğini ortaya koydu. Daha sonra, İstiklal Mahallesi'ndeki evinin banyosunda saklanırken yakalandığı bildirildi.

Şüpheli Erkan Baykut, ifadesinde Ramazan Pişkin’i tanımadığını, ancak onu Saboor Muradı olarak düşündüğünü iddia etti. Baykut, kendisine uyuşturucu verdiğini ve cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdüğü Saboor Muradı’nın, Ramazan Pişkin olduğunu sonradan anladığını söyledi. Olay günü, Pişkin'in kendisine saldırabileceğini düşünerek bıçak çektiğini ifade etti.

Şüphelinin olay yerinde daha önce görülmediği ve kullandığı telefon numaralarıyla ilgili yapılan incelemelerde, olaya dair herhangi bir şüpheli tespit edilmediği belirlendi. Ramazan Pişkin’in kardeşleri, şüpheli Erkan Baykut'un "Kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talebinde bulundu.

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