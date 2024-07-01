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Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinde şok itiraf: 4 ay önce planlamış...

İstanbul Fatih’te meydana gelen cinayet, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin’in bıçaklanarak öldürülmesiyle sonuçlanmıştı. Sanık Erkan Baykut, cinayeti dört ay önceden planladığını itiraf etti.

Yayın Tarihi: 01.07.2024 16:18
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 16:18
Diyarbakırlı Ramazan Hoca cinayetinde şok itiraf: 4 ay önce planlamış...

İstanbul'un Fatih ilçesinde, sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan Hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in öldürülmesiyle ilgili davada, sanık Erkan Baykut'un ikinci duruşması gerçekleştirildi. Baykut, suçunu kabul ederek cinayeti aylar öncesinden planladığını ifade etti.

MAHKEMEDE SANIK SAVUNMASI

Erkan Baykut, mahkemede savunmasında şunları dile getirdi: "Olaydan üç veya dört ay öncesinde, Ramazan Pişkin'in sosyal medyada paylaşılan videolarını izledim. Birkaç gün öncesinde ise kendisini dükkanın önünde gördüm. Videoları izledikten sonra cinayeti kafamda planladım. Planı dört ay önce yapmıştım." Baykut, olaydan dört veya beş gün önce babasının iş yerine yakın bir yerde Pişkin'i gördüğünü belirterek, şüphelerinin bu şekilde başladığını ifade etti. "Bana zulmeden insanların yerine kendisini koydum, çünkü onlara benziyordu. O gün uyuşturucu etkisi altındaydım. Bıçağı ise olaydan iki ay önce almıştım, maktulu öldürmek için aldım."

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMI

Mahkeme heyeti, Erkan Baykut’un tutukluluk halinin devamına karar verdi ve sanık avukatının ek savunma hazırlaması için süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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