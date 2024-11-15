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Diyarbakırspor Başkanı Akyol, Evlat Nöbeti Tutan Anneleri Ziyaret Etti

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Bedirhan Akyol, evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek destek verdi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 14:58
Diyarbakırspor Başkanı Akyol, Evlat Nöbeti Tutan Anneleri Ziyaret Etti

Diyarbakırspor Başkanı Anneleri Unutmadı

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Bedirhan Akyol, terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Evlat Nöbetinin 1901. Günü

3 Eylül 2019'da başlayan ve 1901’inci gününde devam eden oturma eylemi, eski HDP İl Başkanlığı binası önünde gerçekleştiriliyor. Akyol, annelere sevgi ve dayanışma mesajlarını içeren Diyarbakırspor forması ve atkı hediye etti.

Başkan Akyol'un Açıklamaları

Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Akyol, annelerin yaşadığı acıyı çok iyi bildiklerini vurguladı. "Allah kimseye acı vermesin. Biz acıdan değil barış, dostluk ve kardeşlikten yanayız. Diyarbakırspor olarak şiddet karşıtıyız, kardeşlik yanındayız" dedi.

Ailelerden Destek Mesajı

Oğlu Doğan için eylemini sürdüren baba Hacı Güger, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Güger, "Allah hiç kimseye evlat acısı yaşatmasın. Bu vatan bu bayrak hepimizin" diyerek evlatlarına bir an önce kavuşmak istediklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Bedirhan Akyol, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı...

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Bedirhan Akyol, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Akyol, ailelere üzerinde "Anneler cennettir", "Anneler nefestir", "Anneler her şeydir", "Anneler candır" ve Anneler hayattır" yazılı Diyarbakırspor forması ile atkı hediye etti.

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Bedirhan Akyol, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı...

Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Bedirhan Akyol, dağa kaçırılan çocukları için eski HDP İl Başkanlığı binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyaret etti. Akyol, ailelere üzerinde "Anneler cennettir", "Anneler nefestir", "Anneler her şeydir", "Anneler candır" ve Anneler hayattır" yazılı Diyarbakırspor forması ile atkı hediye etti.

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