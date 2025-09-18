DMAX'te "Gümrük Muhafaza Türkiye" 23 Eylül'de Başlıyor

DMAX, dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle takip edilen "Gümrük Kontrol" serisinin Türkiye uyarlaması "Gümrük Muhafaza Türkiye"yi ekranlara taşıyor. Program, Türkiye'nin gümrük kapılarında yaşanan olayları ve kaçakçılıkla mücadelede görev yapan ekiplerin çalışmalarını izleyiciyle buluşturacak.

Yayın Takvimi ve İçerik

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre program, 23 Eylül'den itibaren salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 20.00'de DMAX ekranlarında yayınlanacak. İspanya, İsveç ve Danimarka'dan sonra Türkiye'de de gümrük kapılarındaki hikayeler izleyiciyle buluşacak.

Çekimler ve İzinler

Bakanlık açıklamasında, çekimlerin mart ayından itibaren çeşitli gümrük noktalarında gerçekleştirildiği ve gerekli çekim izinlerinin ilgili bakanlıktan alındığı vurgulandı. Program, kara, hava ve deniz kapılarında yasa dışı faaliyetlere karşı yürütülen operasyonlara odaklanacak.

Açıklamada, şüphelilerin beklenmedik yöntemlerle denemelerde bulunduğu, gümrük muhafaza memurlarının ise potansiyel suçlular üzerinde caydırıcı bir etki yarattığının ekranda yer alacağı belirtildi.

Amacı ve Destek

Programın hayata geçirilmesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün desteği sağlandı. Yapım, kaçakçılığın engellenmesi amacıyla ekiplerin verdiği mücadeleleri ekranlara taşıyacak ve izleyicilere en ön saflarda görev yapan ekiplerin operasyonlarını sunacak.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, yapılan açıklamada şu değerlendirmeye yer verdi: "Teşkilatımızın kıymetli personelinin bu üstün çabasını, vatandaşımızla paylaşmak bizleri son derece memnun etmektedir. Bu vesileyle, teşkilatımızın faaliyetlerinin geçmişe kıyasla çok daha görünür ve etkili bir seviyeye ulaşacağını gururla ifade etmek isterim."

İzleyiciler, program sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki gümrük kapılarında gerçekleştirilen nefes kesen operasyonlara tanıklık edecek.