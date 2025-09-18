DMAX'te "Gümrük Muhafaza Türkiye" 23 Eylül'de Başlıyor

DMAX, yerli uyarlama 'Gümrük Muhafaza Türkiye'yi 23 Eylül'den itibaren yayınlayacak; ekiplerin kaçakçılıkla mücadelesi ekrana taşınacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:49
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:49
DMAX'te "Gümrük Muhafaza Türkiye" 23 Eylül'de Başlıyor

DMAX'te "Gümrük Muhafaza Türkiye" 23 Eylül'de Başlıyor

DMAX, dünyanın birçok ülkesinde ilgiyle takip edilen "Gümrük Kontrol" serisinin Türkiye uyarlaması "Gümrük Muhafaza Türkiye"yi ekranlara taşıyor. Program, Türkiye'nin gümrük kapılarında yaşanan olayları ve kaçakçılıkla mücadelede görev yapan ekiplerin çalışmalarını izleyiciyle buluşturacak.

Yayın Takvimi ve İçerik

Kamuoyuna yapılan açıklamaya göre program, 23 Eylül'den itibaren salı, çarşamba ve perşembe günleri saat 20.00'de DMAX ekranlarında yayınlanacak. İspanya, İsveç ve Danimarka'dan sonra Türkiye'de de gümrük kapılarındaki hikayeler izleyiciyle buluşacak.

Çekimler ve İzinler

Bakanlık açıklamasında, çekimlerin mart ayından itibaren çeşitli gümrük noktalarında gerçekleştirildiği ve gerekli çekim izinlerinin ilgili bakanlıktan alındığı vurgulandı. Program, kara, hava ve deniz kapılarında yasa dışı faaliyetlere karşı yürütülen operasyonlara odaklanacak.

Açıklamada, şüphelilerin beklenmedik yöntemlerle denemelerde bulunduğu, gümrük muhafaza memurlarının ise potansiyel suçlular üzerinde caydırıcı bir etki yarattığının ekranda yer alacağı belirtildi.

Amacı ve Destek

Programın hayata geçirilmesinde Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün desteği sağlandı. Yapım, kaçakçılığın engellenmesi amacıyla ekiplerin verdiği mücadeleleri ekranlara taşıyacak ve izleyicilere en ön saflarda görev yapan ekiplerin operasyonlarını sunacak.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, yapılan açıklamada şu değerlendirmeye yer verdi: "Teşkilatımızın kıymetli personelinin bu üstün çabasını, vatandaşımızla paylaşmak bizleri son derece memnun etmektedir. Bu vesileyle, teşkilatımızın faaliyetlerinin geçmişe kıyasla çok daha görünür ve etkili bir seviyeye ulaşacağını gururla ifade etmek isterim."

İzleyiciler, program sayesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki gümrük kapılarında gerçekleştirilen nefes kesen operasyonlara tanıklık edecek.

İLGİLİ HABERLER

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Bakan: Polis Özel Harekat yemek ihalesinde usulsüzlük iddiası
2
Papa 14. Leo: İsrail Gazze'de ABD'nin çağrılarına yanıt vermiyor
3
28. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi Diyarbakır'da başladı
4
Erdoğan: "Bu coğrafyada ev sahibiyiz" — Şehit Yakınları ve Gazi Kura Töreni
5
KİK Ortak Savunma Konseyi Doha'da Toplandı: İsrail'in Katar Saldırısına Karşı Ortak Önlemler
6
Afyonkarahisar Sultandağı'nda Traktör-Otomobil Çarpışması: Sürücü Hayatını Kaybetti
7
DMAX'te "Gümrük Muhafaza Türkiye" 23 Eylül'de Başlıyor

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)