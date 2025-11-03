DMK Başkanı Osman Kaya: Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilsin

DMK Başkanı Osman Kaya, TBMM Dikmen Kapısı önündeki eylemde tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge, vergi düzenlemesi ve ek zam talep etti.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:32
DMK Başkanı Osman Kaya: Tüm Kamu Çalışanlarına 3600 Ek Gösterge Verilsin

DMK Başkanı Osman Kaya: Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilsin

Eylem ve katılım

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK) TBMM Dikmen Kapısı önünde memurlar için ek zam talebiyle eylem düzenledi. Eyleme DMK Genel Başkanı Osman Kaya, Devlet Memurları Sendikası (DSM) Genel Başkanı Tuncay Cengiz ve sendika üyeleri katıldı.

Kaya'nın talepleri ve açıklaması

Osman Kaya yaptığı açıklamada, "Memur, bugün yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Bugün milyonlarca memur kirasını ödemekte zorlanıyor. Bugün memur maaşı evin faturasına, market alışverişine, çocuğun okul masrafına yetmiyor ve bugün kamu hizmetinin bekası olan kamu çalışanları ay sonunu dahi getiremiyor." ifadeleriyle mevcut durumu özetledi.

Kaya, kamu çalışanlarının beklentilerini şöyle sıraladı: tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi, vergi diliminin %15'e sabitlenmesi, emekliler için gecikmeksizin uygulanacak seyyanen zam, maaşlara aylık enflasyon farkı yansıtılması ve bayramlarda ikramiye ödenmesi. Ayrıca, büyükşehirlerde görev yapanlar için büyükşehir tazminatı talep edildi ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak personelin uygun sınıfa geçirilmesi istendi.

Kaya, "Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge sözü artık yerine getirilmelidir. 3600 ek gösterge, bir müjde değil; gecikmiş bir borcun ödenmesidir." diye konuştu.

Sloganlar ve mizansen

Meclis önünde toplanan grup, "Meclise çağrı, emeğe saygı" sloganları attı. Basın açıklamasının ardından memurların icra tebligatı imzaladığı bir mizansen gerçekleştirildi.

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU (DMK), "MEMUR, BUGÜN YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ...

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU (DMK), "MEMUR, BUGÜN YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERMEKTEDİR. BUGÜN MİLYONLARCA MEMUR KİRASINI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR" DEDİ.

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU (DMK), "MEMUR, BUGÜN YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor