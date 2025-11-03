DMK Başkanı Osman Kaya: Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilsin

Eylem ve katılım

Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK) TBMM Dikmen Kapısı önünde memurlar için ek zam talebiyle eylem düzenledi. Eyleme DMK Genel Başkanı Osman Kaya, Devlet Memurları Sendikası (DSM) Genel Başkanı Tuncay Cengiz ve sendika üyeleri katıldı.

Kaya'nın talepleri ve açıklaması

Osman Kaya yaptığı açıklamada, "Memur, bugün yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi vermektedir. Bugün milyonlarca memur kirasını ödemekte zorlanıyor. Bugün memur maaşı evin faturasına, market alışverişine, çocuğun okul masrafına yetmiyor ve bugün kamu hizmetinin bekası olan kamu çalışanları ay sonunu dahi getiremiyor." ifadeleriyle mevcut durumu özetledi.

Kaya, kamu çalışanlarının beklentilerini şöyle sıraladı: tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesi, vergi diliminin %15'e sabitlenmesi, emekliler için gecikmeksizin uygulanacak seyyanen zam, maaşlara aylık enflasyon farkı yansıtılması ve bayramlarda ikramiye ödenmesi. Ayrıca, büyükşehirlerde görev yapanlar için büyükşehir tazminatı talep edildi ve yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak personelin uygun sınıfa geçirilmesi istendi.

Kaya, "Tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge sözü artık yerine getirilmelidir. 3600 ek gösterge, bir müjde değil; gecikmiş bir borcun ödenmesidir." diye konuştu.

Sloganlar ve mizansen

Meclis önünde toplanan grup, "Meclise çağrı, emeğe saygı" sloganları attı. Basın açıklamasının ardından memurların icra tebligatı imzaladığı bir mizansen gerçekleştirildi.

DEVLET MEMURLARI KONFEDERASYONU (DMK), "MEMUR, BUGÜN YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAM MÜCADELESİ VERMEKTEDİR. BUGÜN MİLYONLARCA MEMUR KİRASINI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR" DEDİ.