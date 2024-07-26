DMM Asos Sahili Çatışma İddialarını Reddetti

DMM'den Açıklama Geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kimi medya organlarında yayımlanan "Asos sahilinde Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında çatışma yaşandı" şeklindeki haberlerin doğru olmadığını belirtti.

Açıklamanın Detayları

DMM'nin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Asos sahilinde düzensiz göçmenlere yönelik yapılan müdahale sırasında Sahil Güvenlik botuna ateş açıldığı" şeklindeki iddialara yer verilerek, şunlar ifade edildi:

25 Temmuz saat 18.20'de, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik botları tarafından bir lastik bot içerisinde hareket eden düzensiz göçmen grubu tespit edilmiştir. Sahil Güvenlik ekipleri, bu düzensiz göçmen botuna manevra yaparak müdahale etmiş ve bot Hıyarlık mevkisinden karaya çıkmıştır. Düzensiz göçmenler burada güvenlik güçleri tarafından yakalanmıştır.

Yapılan müdahalenin ardından yaşandığı iddia edilen çatışmanın ise tamamen asılsız olduğu vurgulanmıştır.