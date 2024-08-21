DMM, Bakan Şimşek'in İstifa İddialarını Reddetti

DMM'den İddialara Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etme isteğiyle ilgili çıkan haberleri yalanladı.

İddiaların Asılsız Olduğu Vurgulandı

DMM, yaptığı açıklamada, "Bakan Şimşek'in görevden ayrılacağı ve sonrasında ikna edilerek görevde kaldığı yönündeki söylemler gerçek dışıdır. Bu tür haberler, piyasalarda tedirginlik oluşturmaya ve güvensizlik yaratmaya yönelik kasıtlı dezenformasyon girişimleridir" ifadelerini kullandı.

Halkı Bilinçlendirme Çağrısı

DMM, halkı bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri hususunda uyararak, doğru bilgi kaynaklarına yönelmelerini tavsiye etti.