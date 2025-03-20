DMM, CHP'nin Ön Seçim Buluşmasının Yasaklandığı İddiasını Reddetti

DMM'den Açıklama: İddialar Gerçek Değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul Valiliği'nin, CHP'nin 22 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi’nde yapmayı planladığı ön seçim buluşmasının yasaklandığına dair iddiaları kesin bir şekilde yalanladı.

Valilikten Yasaklama Kararı Yok

DMM, resmi sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, İstanbul Valiliği'nin CHP'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştireceği programla ilgili herhangi bir yasaklama kararı bulunmadığını vurguladı.

Toplantı Yasakları ve İstisnalar

Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin 19-23 Mart tarihleri arasında kamu düzenini sağlamak ve olası provokatif eylemleri önlemek amacıyla her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasını yasakladığı belirtildi. Ancak siyasi partilerin kendi tüzüklerine uygun olarak yapacakları kapalı salon toplantılarının bu yasaklardan istisna tutulduğuna dikkat çekildi.

DMM, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.