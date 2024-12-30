DMM: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile Görüşmediği Açıkladı

DMM, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail ile Görüşmediğini Açıkladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'i aradı" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

DMM'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail yetkililerini araması ile ilgili herhangi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi. Açıklama, İsrail medyasında yayımlanan ve Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığıyla muhataplarıyla görüşmeler yaptığı iddialarının doğru olmadığını belirtti.

Ayrıca, Türkiye'deki bazı basın organlarının bu asılsız iddiayı "Erdoğan İsrail'i aradı" şeklinde çarpıtarak servis ettikleri belirtildi. DMM, konuyla ilgili şu kafa karıştırıcı ifadeleri kullandı: "Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir."

{Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam ettiğini vurgularken, İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu ilişkilerin tamamen kesildiğini} belirtti. Önümüzdeki süreçte ilişkilerin geliştirilmesine yönelik herhangi bir adım atılmadığına da dikkat çekildi.

Sonuç olarak, DMM, asılsız iddialara itibar edilmemesini önerdi.