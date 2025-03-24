DMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Giriş İddialarını Yalanladı

DMM, İsrail hesaplarından yayılan Külliye'ye giriş iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 16:38
DMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Giriş İddialarını Yalanladı

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail propaganda hesaplarında paylaşılan bazı görüntülerin ardından gelen "Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girdi" iddialarını yalanladı.

Gerçekler Ortaya Çıktı

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bu iddiaların doğru olmadığı vurgulandı. Açıklama, bahse konu görüntülerin Ankara'da bir üniversite kampüsündeki gösteriler sırasında kaydedildiğini belirtti.

Ayrıca, göstericilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne girmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığı ifade edilerek, dezenformatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği söylendi.

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