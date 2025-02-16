DMM'den Açıklama: THK'ye Atanan Kayyumlar 2 Bin Kişiyi İstihdam Etmedi

DMM, THK kayyumlarının 2000 kişiyi işe aldığı ve maaşlarına yüzde 200 zam yapıldığı iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 21:10
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 21:10
DMM'den Açıklama: THK'ye Atanan Kayyumlar 2 Bin Kişiyi İstihdam Etmedi

DMM'den THK İddialarına Yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk Hava Kurumu'na (THK) atanan kayyumlarla ilgili çıkan iddiaları yalanladı. DMM, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Kurumuna atanan kayyumlar iki bin kişiyi işe aldı ve kayyumların maaşına yüzde 200 zam yapıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İş Alımları ve Çalışan Sayısı

Açıklamada, kayyum idaresinin başladığı günden bu yana iki bin kişilik bir işe alımın gerçekleşmediği ve THK bünyesinde toplam çalışan sayısının 963 olduğu ifade edildi. Ayrıca kayyum heyetinin maaşlarına yönelik yapılan zam iddialarının da gerçek olmadığı vurgulandı.

Kayyum Ücretleri ve Borç Yönetimi

DMM, kayyum ücreti mahkeme tarafından belirlendiğini ve asgari ücretin 1.3 oranı kadarı olduğunu açıkladı. Kayyum ücretinin, kurumda en az ücretle çalışan destek personelinin aldığı ücretten daha düşük olduğu belirtildi.

Kurumun 140 milyon dolar borçla devralındığını ifade eden DMM, kayyum heyetinin bu borcu 99 milyon dolara kadar düşürdüğünü kaydetti. Son bir yıl içerisinde kurum gelirlerinin yüzde 142 oranında artırıldığı, giderlerin ise yüzde 22 oranında azaltıldığı bilgisi verildi.

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