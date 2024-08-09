DMM'den Altın Üretimi Açıklaması

DMM, Altın Üretimi İddialarını Reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında dolaşan "Darphane, çeyrek ve gram altın üretimini durdurdu" şeklindeki haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.

Asılsız İddialar Üzerine Açıklama

DMM, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu tür iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti. Açıklamada, "22 ayar Cumhuriyet altınlarının (çeyrek, yarım, tam ve benzeri) üretiminde herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Çeyrek ve gram altın üretimi, Bakanlık tarafından kuruluş ve üretim izni verilen rafineriler tarafından devam ettirilmektedir," ifadeleri kullanıldı. Gerçek Bilgilere Kulak Verin!

Ayrıca, DMM, halkı yanıltan asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda uyarıda bulundu. Yatırımcıların ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğine vurgu yapıldı.