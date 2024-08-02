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DMM'den Anayasa Mahkemesi Erişimi Açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Anayasa Mahkemesi internet sitesinin kapalı olduğu iddialarını yalanladı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 14:09
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 14:09
DMM'den Anayasa Mahkemesi Erişimi Açıklaması

DMM, Anayasa Mahkemesi Erişimi İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı" iddialarını yalanladı.

Resmi Açıklamanın Detayları

DMM, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti. Açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin internet sitesinin erişime kapatılması söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

Özellikle basın yayın organlarının, internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle meydana gelen erişim sorununu Anayasa Mahkemesinin kararlarıyla ilişkilendirmeye çalışarak manipülasyon yaptığını vurguladı.

Internet Erişimi Sorunları

Anayasa Mahkemesinin Resmi Gazete'de yayımlanan 2020/88 esas sayılı kararı sonrası, internet trafiğindeki yoğunluk nedeniyle mahkemenin internet sitesine bir süredir erişim sağlanamadığı da belirtilmiştir. DMM, söz konusu asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtmiştir. Sonuç olarak, Anayasa Mahkemesi internet sitesi erişiminde yaşanan sorunların manipülasyon teşkil eden iddialarla bağlantılı olmadığını kaydetmekte fayda var.

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