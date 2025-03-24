DMM'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Konser Soruşturması Açıklaması

DMM, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturması iddialarının manipülatif olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:47
DMM'den Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Konser Soruşturması Açıklaması

DMM Açıkladı: Konser Soruşturması İddiaları Manipülasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan "Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı" iddialarının manipülasyon içerdiğini bildirdi. DMM, incelediği iddiaların, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı değil, konuyla ilgili personeli kapsadığını vurguladı.

DMM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Soruşturma İzni Verilen Konserler Hakkında Detaylar

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişleri tarafından yapılan ön inceleme neticesinde, 31 Ocak 2025 tarihli rapor ile 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin incelemenin tamamlandığı belirtildi. Bu kapsamda, 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir.

Ayrıca, Ankara Valiliği tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesinin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. DMM, bu teftiş işlemlerinin yılın belirli dönemlerinde rutin olarak gerçekleştirildiğini ve güncel bir soruşturma varmış gibi haberlerin manipülasyon amacı taşıdığını duyurdu.

Kamuoyunun bu asılsız iddialara itibar etmemesi gerektiği zorunlu bir hatırlatma olarak belirtildi.

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