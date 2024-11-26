DMM'den Bakan Güler'in Komisyonu Terk Etti İddiasına Yalanlama

DMM, Bakan Güler'in İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yayımlanan ve sosyal medya üzerinden paylaşılan "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Asılsız İddialar ve Gerçekler

DMM tarafından yapılan açıklamada, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki toplantı düzeninin bozulması nedeniyle Komisyon Başkanı tarafından oturuma ara verildiği belirtildi. Bakan Güler'in bu ara sebebiyle salondan ayrıldığı, ancak ara sonrası komisyondaki yerini alarak toplantıya devam ettiği vurgulandı.

Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı'nın, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür asılsız iddialar hakkında hukuki işlem başlatacağı belirtildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.