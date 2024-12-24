DOLAR
35,25 0,02%
EURO
36,78 -0,33%
ALTIN
2.968 -0,42%
BITCOIN
3.326.896,14 -1%

DMM'den Balıkesir Fabrika Patlaması Hakkında Açıklama

DMM, Balıkesir'deki patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama sonrası resmi açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:16
DMM'den Balıkesir Fabrika Patlaması Hakkında Açıklama

DMM'den Balıkesir Patlaması Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü'nde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Olay üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri bölgeye sevk edilirken, DMM'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Patlama sonrası bölgede yaşanan yangın nedeniyle anında müdahale açıklandı. DMM, vatandaşları sadece resmi açıklamalara güvenmeleri konusunda uyardı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Eğitim Gündeminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretmenlik Kanunu Öne Çıkıyor
2
Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor
3
Bakan Yerlikaya: Suriyelilerin Kayıtları İçin Konsolosluklarda Göç İdaresi Bürosu Kurulacak
4
Sahte Yüzbaşı Dolandırıcılığı: Şehit Teğmenin Fotoğraflarıyla Tuzağa Düşürdü
5
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı
6
Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak