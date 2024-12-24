DMM'den Balıkesir Fabrika Patlaması Hakkında Açıklama

DMM'den Balıkesir Patlaması Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü'nde bulunan mühimmat fabrikasında meydana gelen patlama ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Olay üzerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri bölgeye sevk edilirken, DMM'nin sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

Patlama sonrası bölgede yaşanan yangın nedeniyle anında müdahale açıklandı. DMM, vatandaşları sadece resmi açıklamalara güvenmeleri konusunda uyardı.