DMM'den Çarpıcı Açıklama: 'Türkiye, Avrupa'nın Çöplüğü Değil Sıfır Atık Ülkesi'

DMM'den Sert Cevap: Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi Öne Çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yer alan "Türkiye, 'sıfır atık' bir ülke olacağını söyledi. Bunun yerine Avrupa'nın çöplüğü haline geldi" başlıklı haberin, kasıtlı manipülasyon ve propaganda içerdiğini duyurdu.

Yanlış ve Kandırıcı İddialar

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilgili haberin Türkiye'nin Sıfır Atık projesindeki başarılarını baltalamaya yönelik olduğunu belirtti. Açıklamada, Türkiye'nin yurt dışından çok fazla plastik atık aldığı, geri dönüşümün kontrol altında olmaması nedeniyle büyük bir çevresel kriz yaşandığı iddialarına yanıt verildi.

Gerçekler Ortada

DMM, Türkiye'nin geri dönüştürülebilir atıklarla ilgili mevzuatının güçlendiğini ve Sıfır Atık Hareketi'nin uluslararası alandaki ödüllerinin bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı. Ayrıca, ithal edilen plastik atıkların geri dönüştürülmesiyle elde edilen hammadde ve diğer ürünlerin, Türkiye'nin dış ticaret dengesi açısından olumlu katkılar sağladığı ifade edildi.

Denetim Mekanizması Güçlü

DMM, Türkiye'de geri dönüşüm sektörünün ekonomik getirisi ve istihdam olanakları sunduğunu belirterek, ithal edilen atıkların denetimlerinin çok sıkı yapıldığını ve ithalatı uygun olmayan atıkların ilgili ülkelere geri gönderildiğini açıkladı.

Sıfır Atık Projesinin Kazanımları

Sıfır Atık Projesi'nin, Eylül 2024 itibariyle 59,9 milyon ton geri dönüştürülebilir atığı ekonomiye kazandırdığı duyuruldu. Proje sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarılırken, 819 milyon metreküp su tasarrufu sağlandığı ve 5,9 milyon ton sera gazı salınımının önlendiği kaydedildi.

Uluslararası Tanınırlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın öncülüğünde başlatılan projenin, Birleşmiş Milletler tarafından çeşitli ödüllerle onurlandırıldığı anımsatıldı. DMM ayrıca, 30 Mart tarihinin Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edildiğini ve bu konuda Türkiye'nin uluslararası arenada önemli bir konumda bulunduğunu sözlerine ekledi.

Böylesine faydalı bir projenin kasıtlı manipülasyon ve propaganda kampanyası ile hedef alınmasının, çevresel hassasiyetin suistimali olduğuna dikkat çekildi.