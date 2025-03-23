DMM'den ‘Çıplak Arama’ İddialarına Yalanlama

DMM'den Çıplak Arama İddialarına Cevap

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, gözaltına alınan kadınların "çıplak aramayı" reddettikleri gerekçesiyle darbedildiği iddialarını kesin bir şekilde yalanladı.

Açıklamanın Detayları

DMM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, gözaltına alınan kişilere mevzuat hükümleri çerçevesinde arama yapıldığı, ancak çıplak arama gibi bir uygulamanın söz konusu olmadığı belirtildi.

Ayrıca, "İddiaya konu kişilere yönelik Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine uygun standart prosedür izlenmiştir" ifadesi dikkat çekti. Kamuoyuna yapılan bu hatırlatmanın ardından, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.