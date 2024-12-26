DMM'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi İddialarına Yalanlama

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yayımlanan ve "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki mutfağa ait olduğu" iddia edilen görüntülerle ilgili resmi bir yalanlama yaptı.

Asılsız İddialar Ortaya Çıktı

DMM, açıklamasında, söz konusu görüntülerin Pakistanlı bir içerik üreticisi tarafından sosyal medya platformlarında "Suudi düğün yemeği büfesi" başlığıyla paylaşıldığını belirtti. Yapılan inceleme sonucunda bu görüntülerin Türkiye ile hiçbir ilgisinin olmadığı tespit edildi.

Ayrıca, açıklamada yer alan bilgilere göre, görüntülerden alınan bir bölümün ses eklenerek manipülasyon amaçlı kullanıldığı ifade edildi. DMM, kamuoyunun dikkatini çekerek, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz," uyarısında bulundu.