DMM'den Erdoğan'a Yönelik Vergi Affı İddialarına Açıklama

DMM'den Açıklama: Vergi Affı İddiası Yanlış

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi paketinde zenginlere vergi affı getirilmesini istedi" şeklindeki iddiaları yalanladı.

Yanlış Bilgilendirme Hakkında Açıklama

DMM, yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan bu iddianın gerçeği yansıtmadığını vurguladı. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vergi paketindeki tercihleri, zenginlerden ziyade geniş kesimlere yönelik, çok kazanandan çok almayı hedefleyen bir yaklaşım üzerinedir," denildi.

Meclis'ten Geçen Vergi Paketi Hakkında Bilgiler

Ayrıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) geçen son vergi paketinin herhangi bir aşamasında "zenginlere vergi affı" gibi bir konunun gündeme gelmediği vurgulandı. Yasal hale gelen bu paketle, vergide adalet ve etkinliğin artırılmasının amaçlandığı belirtildi.