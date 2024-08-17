DMM'den İzmir Orman Yangını Görüntüleri Hakkında Açıklama

DMM'den İzmir Orman Yangını Üzerine Açıklama

2015 Yılına Ait Görüntüler

(DMM), İzmir'deki orman yangını ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarını yalanladı.DMM, sosyal medya üzerinden yayımlanan ve 'İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği' iddia edilen görüntülerin doğruluğunu sorguladı. Yapılan açıklamada, bu görüntülerinmeydana gelen büyük yangınlara ait olduğu belirtildi.

"Bazı sosyal medya hesaplarından ortaya atılan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir’deki yangınla ilgili çalışmalar, hem havadan hem de karadan devam etmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere itibar etmeyiniz," denilerek, izleyicilere dikkatli olmaları belirtildi.