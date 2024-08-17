DMM'den İzmir Orman Yangını Görüntüleri Hakkında Açıklama

DMM'den İzmir Orman Yangını Üzerine AçıklamaCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmir'deki orman yangını ile ilgili bazı sosyal medya paylaşımlarını yalanladı.
2015 Yılına Ait GörüntülerDMM, sosyal medya üzerinden yayımlanan ve 'İzmir'deki yangın sırasında kaydedildiği' iddia edilen görüntülerin doğruluğunu sorguladı. Yapılan açıklamada, bu görüntülerin 2015 yılında ABD'nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen büyük yangınlara ait olduğu belirtildi.
"Bazı sosyal medya hesaplarından ortaya atılan bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. İzmir’deki yangınla ilgili çalışmalar, hem havadan hem de karadan devam etmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı bilgilere itibar etmeyiniz," denilerek, izleyicilere dikkatli olmaları belirtildi.