DMM'den Kişisel Verilerle İlgili Asılsız İddialara Yanıt

DMM'den Kişisel Verilere İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 85 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kişisel verilerinin sızdırıldığına dair çıkan asılsız iddialara yönelik bir açıklama yaptı.

Manipülasyon Tespit Edildi

DMM'nin açıklamasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile basın mensupları arasında yaşanan bir diyalogun kasıtlı olarak değiştirildiğine dikkat çekildi. "Bahse konu haberlerde, '85 milyon vatandaşımızın verilerinin çalındığı ve BTK'nın Google'dan yardım istediği' yönündeki iddialar tamamen yanıltıcıdır," denildi.

Veri Sızıntısı Yok

Açıklamada, mevcut durumda herhangi bir verinin sızdırılmadığına işaret edilirken, "Google'dan yardım istenmesi durumu da söz konusu değildir. Bakan Uraloğlu'nun konuya ilişkin verdiği cevabın bağlamından koparılarak, '85 milyonun kimlik bilgileri çalındı' şekline dönüştüğü anlaşılmaktadır," denildi.

Hukuki Süreç Başlatıldı

Ayrıca DMM, bazı kişilerin şifrelerinin çalınması üzerinden sistemde kayıtlı adres bilgilerinin elde edildiği bulgularının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değerlendirildiğini ve hukuki süreç başlatıldığını duyurdu. "Bu asılsız iddialara itibar etmeyiniz," uyarısında bulundu.