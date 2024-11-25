DMM'den Kreş Kapatma İddialarına Yalanlama

DMM, Kreş Kapama İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına yönelik bir karar aldığına dair iddiaları yalanladı.

Resmi Yazıda Vurgulanan Noktalar

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılmasının istenmediği belirtildi. Bununla birlikte, bu kuruluşların kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiği vurgulandı.

Kreşlerin Kuruluş ve İşleyiş Esasları

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği" çerçevesinde, belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kreşlerin kuruluş ve işleyişlerine dair esasların belirlendiği ifade edildi.

Okul Öncesi Eğitim Faaliyetleri Üzerine

Bu kuruluşların, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmalarının mümkün olmadığı kaydedildi. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen saha incelemelerinde, bazı belediye kreşlerinde bu tür faaliyetlerin yapıldığı tespit edildi. Eğer bir 'okul öncesi eğitim kurumu' programı uygulanacaksa, 5580 sayılı Kanun'un 3. maddesi gereğince ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurulması gerektiği dile getirildi.

Manipülasyona Dikkat Çekildi

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.