DMM'den 'M Çiçeği Virüsü' Görüntüleri Hakkında Açıklama

DMM'den Yalanlayıcı Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında dolaşan "M çiçeği virüsü" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Manipüle Edilmiş Görüntüler

DMM, bazı kullanıcıların paylaştığı ve "M çiçeği virüsü" nedeniyle hastalanan bir kişiye ait olduğu öne sürülen görüntülerin manipülasyon içerdiğini vurguladı. Yapılan açıklamada, bahsi geçen fotoğrafın aslında 2022 yılında İran'da gerçekleşen protestolar sırasında av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan bir adamı gösterdiği belirtildi. Asılsız İddialara Dikkat!

Yetkililer, bu görüntünün M çiçeği hastalığı ile hiçbir alakası bulunmadığını ve asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.