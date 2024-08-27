DMM'den Malazgirt Açıklaması: Kuvvet Komutanları Sahneye Çıktı

DMM'den Açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Malazgirt etkinliği sonrası kuvvet komutanlarının sahneye çıkmadığına dair çıkan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu.
Gerçekler Ortaya Çıktı
DMM'nin yapmış olduğu açıklamada, bazı medyada yer alan “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malazgirt’teki konuşmasının ardından kuvvet komutanları, davet edilmelerine rağmen sahneye çıkmadılar” şeklindeki yorumların doğru olmadığını bildirdi.
Belirtilen açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü etkinliğindeki konuşmasının ardından, protokol sahneye davet edilmiştir. Kuvvet komutanlarımız sahneye çıkmış, ancak sahnenin uzunluğu nedeniyle görüntüler kaydedilirken kadrajın dışında kalmışlardır.” ifadelerine yer verildi.
Asılsız İddialara Dikkat
DMM, bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini açıkladı.