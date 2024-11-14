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DMM'den MSB'nin İsrailli Firma Seçimi İddiasına Yalanlama

DMM, MSB'nin Türk firmasını engelleyerek İsrailli firma seçtiği iddiasını yalanladı ve kamuoyuna bilgi verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 14:19
DMM'den MSB'nin İsrailli Firma Seçimi İddiasına Yalanlama

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı medya kuruluşlarında yer alan "Milli Savunma Bakanlığı (MSB), eylülde yaptığı alım için Türk firmasının ihaleye katılmasını engelledi, İsrailli firmayı seçti" iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

İddianın Gerçeği Yansıtmadığı Vurgulandı

DMM tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin İsrail ile ilgili tüm ihracat ve ithalat işlemlerini 2 Mayıs 2024'ten itibaren durdurduğuna dikkat çekildi. Açıklamada ayrıca, İsrailli firmadan malzeme alımı yapılacağının duyurulması ve Türk firmalarının engellenmesi yönündeki iddiaların kesinlikle doğru olmadığı belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın İhtiyaçları

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyaç duyduğu F-4 uçaklarının soğutma sıvısı tedariki konusunda defalarca ihale açılmasına rağmen teklif gelmemesi nedeniyle tedarik sürecinin gerçekleşmediği kaydedildi.

Hukuki İşlem Başlatıldı

Son olarak, MSB'nin bu yalan haberle ilgili gerekli hukuki işlemleri başlattığı ifade edilmiş ve kamuoyunun manipülasyona uğramaması için asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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