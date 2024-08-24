DMM'den Noterler Protokolü Açıklaması

DMM, Sığınmacılar Hakkındaki İddiaları Yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan ve "Sığınmacılar Göç İdaresi'nde sıra beklemesin diye noterlerle anlaşıldı" şeklindeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

İçişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan bilgilendirmeye göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, "Oturum ve ikamet izinleri için Noterler Birliği ile protokol imzalandığını" belirtmişti.

Protokolün Kapsamı

DMM, söz konusu protokolün yalnızca sığınmacılarla değil, Türkiye'ye bilimsel araştırma amacıyla, ticari bağlantı kurmak veya iş kurmak, eğitim ve turizm için gelen yabancılar ile ilgili olduğunu vurguladı.

Asılsız İddialar

Açıklamada, "Noterler, müracaat evraklarını kabul edip hem sistem üzerinden hem de fiziki olarak Göç İdaresi'ne iletecektir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz," denildi.