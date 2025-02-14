DMM'den Önemli Açıklama: Ölüm Aylığı Alan Kız Çocuklarının Aylıkları Kesilmeyecek

DMM İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "2008'deki düzenleme ile birlikte ölüm aylığı alan kız çocuklarının, 18-25 yaşından sonra aylığı kesilecek" Yalan Haberler Karşısında Dikkatli Olun DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan iddiaların doğruluğu sorgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ölüm aylığı alan kız çocukları ile ilgili koşullar, gerek 2008 öncesi gerekse 2008 sonrası düzenlemelerde benzer niteliktedir." Ayrıca, ölüm aylığı alan kız çocuklarının yaş şartını doldurması ile aylıklarının kesileceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. 2008 sonrası mevzuatta (5510 sayılı Kanunun 34. maddesi) ölüm aylığı alan kız çocuklarının aylıkları, yalnızca evlenmeleri, çalışmaya başlamaları veya kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık almaları halinde kesilmektedir. DMM, "Kız çocukları için aylık bağlanmasında veya kesilmesinde öğrencilik niteliği veya yaş şartı bulunmamaktadır"