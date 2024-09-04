DMM'den Orman Arazisi Hakkında Önemli Açıklama

DMM İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında çıkan "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" şeklindeki iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Açıklamanın Detayları

DMM'nin yaptığı açıklamada, bahsi geçen taşınmazın Çankaya İlçesi, Karakusunlar Mahallesi'nde bulunduğu ve Atatürk Orman Çiftliği arazisi sınırları içinde yer almadığı belirtildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı tarafından bu arazinin orman olarak kullanılmasına dair herhangi bir tasarrufun da söz konusu olmadığı ifade edildi. Taşınmazın tapuda arsa vasfıyla kayıtlı olduğu vurgulandı.

DMM, kamuoyuna bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi yönünde çağrıda bulundu.