DOLAR
34,92 0%
EURO
36,7 0%
ALTIN
2.976,68 0%
BITCOIN
3.598.641,46 -2,38%

DMM'den PKK/PYD Propagandasıyla İlgili Açıklama: Dezenformasyon Uyarısı

DMM, PKK/PYD propagandası yapan sosyal medya hesaplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait sahte açıklamalara karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 16:17
DMM'den PKK/PYD Propagandasıyla İlgili Açıklama: Dezenformasyon Uyarısı

DMM, Terör Örgütü Propagandasına Karşı Uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), PKK/PYD terör örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yayılan yanıltıcı paylaşımlara yönelik açıklamada bulundu.

Dezenformasyon İddiaları Yalanlandı

DMM, söz konusu sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ifadeleri olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların kesinlikle doğru olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Kamuoyuna Çağrı

DMM, terör örgütlerinin kamuoyunu manipüle etme amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları bu tür paylaşımlara itibar etmemeye çağırdı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Yeni Anayasa Açıklaması ve Suriye Politikaları
2
İsrail, İrlanda'daki Büyükelçiliğini Kapatma Kararı Aldı
3
AA Akademi'nin 'New Journalism 101' Eğitimi Katılımcılardan Tam Not Aldı
4
Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: Tır Şoförü Tutuklandı
5
New Journalism 101 Eğitimi Tamamlandı
6
Erzurum'da "Gazze'yi Duyan Yok Mu?" Paneli Düzenlendi
7
Afganistan'da Kömür Madeni Çöktü: 22 İşçi Kurtarıldı

İtalyan Mutfağının Unutulmaz Makarna Sosları ve Eşleşmeleri

Yılbaşı Ritüelleri: 2025 İçin Para, Aşk ve Şans Getirin

16 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Dolunayın Etkileri ve Önemli Uyarılar

A101 19 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayında! Kaçırılmayacak Fırsatlar

BİM 20 Aralık 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu ile Avantajlı Yılbaşı İndirimleri Sizi Bekliyor

15 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Merkür Retrosu Sona Erdi, Dolunay Enerjisi Belirleyici!

Asgari Ücret Zammı ile Sigorta Primlerinde Gizli Artış: En Düşük 6500 TL Olacak

Emekliler İçin 2025 Yılı Zam Beklentisi: Seyyanen Zam ve Refah Payı Müjdesi

150.000 TL Kredi Fırsatı: 36 Aya Kadar Vade Açıklandı

Konut Kredilerinde Yeni Dönem: 2025 İçin Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Alışveriş Fişlerinden Kazanç: Hayhay ile Kazanmaya Hazır Olun!

Ankara'da Su Faturalarına Yüzde 30,2 Zam! Yeni Tarifeler Belirlendi