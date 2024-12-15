DMM'den PKK/PYD Propagandasıyla İlgili Açıklama: Dezenformasyon Uyarısı

DMM, Terör Örgütü Propagandasına Karşı Uyardı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), PKK/PYD terör örgütünün sosyal medya hesapları üzerinden yayılan yanıltıcı paylaşımlara yönelik açıklamada bulundu.

Dezenformasyon İddiaları Yalanlandı

DMM, söz konusu sosyal medya hesaplarından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ifadeleri olduğu iddiasıyla yapılan paylaşımların kesinlikle doğru olmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın iddia edildiği gibi bir açıklaması veya ifadesi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Kamuoyuna Çağrı

DMM, terör örgütlerinin kamuoyunu manipüle etme amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, vatandaşları bu tür paylaşımlara itibar etmemeye çağırdı.