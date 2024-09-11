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DMM'den RTÜK ve Halk TV Açıklaması

DMM, 'RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi' iddiasını yalanladı ve açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 17:45
DMM'den RTÜK ve Halk TV Açıklaması

DMM, RTÜK Hakkında Yanlış İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organlarında yer alan "RTÜK Halk TV'ye mimik cezası verdi" iddiasını kesin bir dille yalanladı.

Yanlış İddialar Üzerine Açıklama

DMM, özellikle 5 Eylül 2024 tarihinde Halk TV'de gerçekleştirilen bir programda, Cem Toker'in Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sarf ettiği sözlerin, kişilik haklarını ihlal ettiğini vurguladı. Kuruluş, bu nedenlerle Halk TV’ye para cezası uygulandığını bildirdi. RTÜK’ün Kararı ve Yasalar

Açıklamada, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesi gereğince, yayın hizmetlerinin insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olması gerektiği hatırlatıldı. Kuruluşa, yaptığı ihlal nedeniyle yüzde 3 oranında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

DMM, bu tür yanlış bilgilerin yayılmasının önüne geçmek amacıyla kamuoyunu bilgilendirme görevini sürdürmeyi taahhüt etti.

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