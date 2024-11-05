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DMM'den Sosyal Medyaya Yanıt: Çarpıtma İfadeler

DMM, sosyal medyada yayılan 'bambaşka bir gündem' ifadesinin Cumhurbaşkanına ait olmadığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 22:17
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 22:17
DMM'den Sosyal Medyaya Yanıt: Çarpıtma İfadeler

DMM'den Açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine dair açıklamada bulundu.

Yanlış Bilgilendirme

Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında bu ifadenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir açıklaması olarak yayımlandığı belirtildi. Ancak DMM, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur" diyerek bu durumun bir yanlış bilgilendirme olduğunu ifade etti.

Köşe Yazarının Sözleri

DMM, bahse konu ifadelerin bir köşe yazarına ait olduğunu vurguladı ve bu tür dezenformasyonlara karşı uyanık olunması çağrısında bulundu.

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