DMM'den Sosyal Medyaya Yanıt: Çarpıtma İfadeler

DMM'den Açıklama
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak" ifadesine dair açıklamada bulundu.
Yanlış Bilgilendirme
Açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında bu ifadenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir açıklaması olarak yayımlandığı belirtildi. Ancak DMM, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur" diyerek bu durumun bir yanlış bilgilendirme olduğunu ifade etti.
Köşe Yazarının Sözleri
DMM, bahse konu ifadelerin bir köşe yazarına ait olduğunu vurguladı ve bu tür dezenformasyonlara karşı uyanık olunması çağrısında bulundu.