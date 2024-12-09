DMM'den Suriyelilerin Vergi Muafiyeti İddiasına Yalanlama

DMM, Suriyelilerin Vergiden Muaf Araç Aldığı İddiasını Reddetti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya üzerinde yayılan "Suriyeliler ÖTV, MTV ödemeden vergiden muaf aldıkları araçlarla geri dönüyorlar" iddialarının asılsız olduğunu duyurdu.

Resmi Ücretler Ödeniyor

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriyelilerin sahip oldukları motorlu araçlar için Türk vatandaşlarının ödemek zorunda olduğu ÖTV, MTV, muayene ücreti gibi resmi ücretleri ödemekle yükümlü oldukları vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, "Türkiye'nin geçici koruması altındaki Suriyeli sığınmacıların vergi konusunda herhangi bir muafiyetleri veya ayrıcalıkları yoktur. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.