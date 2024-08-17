DMM'den Urla'daki Kaçak Göçmen İddialarına Yanıt

DMM'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddialarını yalanladı.

İddialar Gerçek Değil

DMM, yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yayılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamaya göre, söz konusu görüntülerde yer alan yabancı uyruklu şahıslar, Ege Denizi'nde botlarının patlaması sonucunda Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemiştir.

Sahile Güvenlik ile İletişim

Görüntülerdeki kişi veya kişilerin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrol edilen bir botla sahile yanaştırıldığı, karaya çıkanların ise Urla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından derhal yakalandığı ifade edildi. Bu şahısların üzerindeki işlemler halen devam etmektedir.

Asılsız İddialara Dikkat! DMM, vatandaşları bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.