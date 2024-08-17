Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

DMM'den Urla'daki Kaçak Göçmen İddialarına Yanıt

DMM, Urla Yağcılar plajındaki kaçak göçmen iddiasını yalanladı ve doğru bilgileri paylaştı.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 23:45
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 23:45
DMM'den Urla'daki Kaçak Göçmen İddialarına Yanıt

DMM'den Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan "Urla Yağcılar plajına botla gelen kaçakların şehre dağıldığı" iddialarını yalanladı.

İddialar Gerçek Değil

DMM, yaptığı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yayılan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Açıklamaya göre, söz konusu görüntülerde yer alan yabancı uyruklu şahıslar, Ege Denizi'nde botlarının patlaması sonucunda Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istemiştir.

Sahile Güvenlik ile İletişim

Görüntülerdeki kişi veya kişilerin Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kontrol edilen bir botla sahile yanaştırıldığı, karaya çıkanların ise Urla İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından derhal yakalandığı ifade edildi. Bu şahısların üzerindeki işlemler halen devam etmektedir.

Asılsız İddialara Dikkat! DMM, vatandaşları bu tür asılsız haberlere itibar etmemeleri konusunda uyardı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı