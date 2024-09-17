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DMM, Duhok'taki Saldırı İddiasını Yalanladı

DMM, Türk ordusuna ait olduğu iddia edilen görüntülerin aslında İsrail askerlerine ait olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 18:59
DMM, Duhok'taki Saldırı İddiasını Yalanladı

DMM'den Açıklama: İddialar Gerçek Değil

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Türk ordusunun Irak'ın Duhok kentinde sivillere saldırdığına dair iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Sosyal Medyada Yayılan İddialar

DMM, sosyal medyada paylaşılan görüntülerin Türk ordusuna ait olduğunu iddia eden bazı paylaşımları değerlendirdi. Yapılan açıklamada, bu görüntülerin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde, El Halil kentinde kaydedildiği tespit edilmiştir.

Gerçek Olaylar ve Doğru Bilgi

Açıklamada, görüntülerin işgalci İsrail askerlerinin bir kamyon sürücüsüne saldırdığı ve aracın lastiklerine ateş açtığı anları içerdiği belirtildi. Ayrıca, İbranice konuşmaların duyulmaması için görüntülere müzik eklendiği ifade edildi.

Asılsız İddialara Dikkat!

DMM, halkı asılsız iddialara itibar etmemeye çağırarak, konuyla ilgili doğru bilgilerin takip edilmesini önerdi.

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