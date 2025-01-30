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DMM, Fatih Özer'in Tahliyesi İddialarını Yalanladı

DMM, Thodex kurucusu Fatih Özer'in tahliye edildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:40
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:40
DMM, Fatih Özer'in Tahliyesi İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in "tahliye edildiği" yönündeki iddiaları yalanladı. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle 11 bin 462 yıla kadar hapsi istenen Fatih Özer tahliye edildi" ifade edilen iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu açıklamada, "Fatih Özer hakkında yürütülen yargılama sürecinde mahkeme, örgüt suçu yönünden tahliye kararı verirken, dolandırıcılık suçlamasına ilişkin Özer'in tutukluluğunun devamına karar vermiştir" denildi. Dolayısıyla, tutukluluk hali devam eden Fatih Özer'in tahliye edilmesi söz konusu olmayıp, duruşma sonrası cezaevine gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

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