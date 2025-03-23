DMM: Hazine Bakanı Şimşek'in İstifa İddiaları Asılsız

DMM, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa iddialarını yalanladı ve bu haberlerin güvenilir olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 23:55
DMM: Hazine Bakanı Şimşek'in İstifa İddiaları Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında sosyal medya üzerinden yayılan istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı.

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı'nın böyle bir beyanının olmadığına dikkat çekildi.

DMM açıklamasında, "Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi için tüm yetkili kişi ve kurumların çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü" belirtildi. Ayrıca, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dezenformatif haberlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bu tür iddiaların yayılmasına karşı kamuoyunun itibar etmemesi gerektiği mesajı verildi.

İLGİLİ HABERLER

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gündem Özeti: 24 Mart 2025
2
BBP Genel Başkanı Destici, Sakarya'da İftar Programında Hukuk ve Demokrasi Vurgusu Yaptı
3
Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!
4
Mardin'de Akaryakıt Yüklü Tanker Devrildi: Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
6
Osman Sınav İçin AKM'de Tören Düzenlendi
7
Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Yeni Müşavirleri Göreve Başladı

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!