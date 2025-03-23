DMM: Hazine Bakanı Şimşek'in İstifa İddiaları Asılsız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında sosyal medya üzerinden yayılan istifa iddialarını kesin bir dille yalanladı.

DMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Mehmet Şimşek, istifa etmek istiyormuş" şeklindeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı'nın böyle bir beyanının olmadığına dikkat çekildi.

DMM açıklamasında, "Ekonomi programının hedeflerine ulaşabilmesi için tüm yetkili kişi ve kurumların çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü" belirtildi. Ayrıca, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik dezenformatif haberlere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Bu tür iddiaların yayılmasına karşı kamuoyunun itibar etmemesi gerektiği mesajı verildi.