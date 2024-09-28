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DMM, İmam Hatipli Öğrencilere Yapılan İddiaları Reddetti

Cumhurbaşkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, imam hatipli öğrencilere yönelik ulaşım ve yemek yardımlarıyla ilgili iddiaları yalanladı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 22:25
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 22:25
DMM, İmam Hatipli Öğrencilere Yapılan İddiaları Reddetti

DMM, İmam Hatipli Öğrencilere Yönelik İddiaları Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yayımlanan ‘Devlet okulları arasında ayrımcılık yapılıyor: İmam hatipli öğrenciye ulaşım-yemek ücretsiz’ iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Açıklama ve Yanlış Bilgiler

DMM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, bu iddiaların yer aldığı bir broşürün belirli bir doğruluk payı taşımadığı ifade edildi. Açıklamada özellikle, Karaburun Anadolu İmam Hatip Lisesi hakkında, ‘tüm öğrencilerin parasız ulaşım ve yemekten faydalanacağı’ yönünde hiçbir resmi duyuru ve ilan yapılmadığı belirtildi. Broşürün Kaynağı Hakkında Bilgi

Ayrıca, yayımlanan broşürün Milli Eğitim Bakanlığı, okul veya başka bir kamu kurumu tarafından hazırlanmadığı vurgulandı. DMM, benzer dezenformasyonların önüne geçilmesi gerektiğini belirtti.

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