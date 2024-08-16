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DMM, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın İddiasını Reddetti

DMM, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Erdoğan ile ilgili iddialarını yalanladı ve gerçekleri açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 21:05
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 21:05
DMM, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın İddiasını Reddetti

DMM, Yalanlamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medyada yaptığı açıklamayı yalanladı.

İddialar Gerçek Dışı

Katz, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Heniyye'nin Türk bankalarındaki yaklaşık 3 milyar dolarlık servetini Heniyye'nin oğullarına devretmeyi reddetti" şeklinde bir ifade kullanmıştı. DMM, bu iddianın asılsız olduğunu belirtti. DMM'nin Açıklamaları

DMM, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Heniyye'nin Türk bankalarında herhangi bir birikimi bulunmadığını dile getirdi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Heniyye'nin oğulları Abdüsselam ve Hemmam'ı kabul etmiş ve Heniyye'nin vefatı dolayısıyla başsağlığı dileklerini iletmiştir. Ancak, bahsedilen konu kesinlikle gündeme gelmemiştir," denildi.

Dezenformasyon Uyarısı

Son olarak, DMM, "İsrail'in Filistin'deki soykırımını meşru göstermek ve dünya kamuoyunu saptırmak amacıyla yürütülen dezenformasyon çabalarına itibar etmeyin," ifadesine de yer verdi.

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