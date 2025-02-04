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DMM, İsrail Üretimi UTTS Çipine İlişkin İddiaları Yalanladı

DMM, İsrail'in UTTS çipinin araçlara takılacağı iddialarını reddetti ve yerli üretime vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 23:07
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 23:07
DMM, İsrail Üretimi UTTS Çipine İlişkin İddiaları Yalanladı

DMM'den Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medya platformlarında yayımlanan, "İsrail’in ürettiği Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) çipinin araçlara takılacağı" iddiasının gerçek dışı olduğunu duyurdu.

Yerli İş Birliği

DMM'nin açıklaması, bu asılsız iddialara yanıt niteliği taşıyor. Açıklamada, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nde İstanbul Bilişim Vadisi'nde bulunan yerli bir firma ile anlaşma sağlandığı ifade edildi. Bu iş birliği çerçevesinde, UTTS kapsamındaki yazılım, donanım, veri depolama ve saha çalışmaları hizmetlerinin yüzde 100 Türk sermayeli bir firma tarafından gerçekleştirildiği vurgulandı.

Güvenlik ve Yazılım Geliştirme

Ayrıca, UTTS'de kullanılan donanım ile ilgili herhangi bir güvenlik sorunu olmadığı ve yazılım geliştirmelerinin Türk mühendisler tarafından yapıldığı belirtildi. DMM, kamuoyunun yanıltılmasına yönelik bu asılsız iddialara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

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