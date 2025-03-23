DMM, İstanbul'a Giriş Çıkış Kısıtlaması İddialarını Yalanladı

DMM'den Açıklama: İstanbul'a Giriş Çıkış İddiaları Manipülasyon

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İstanbul'a giriş çıkışların yasaklandığı iddialarının kesinlikle manipülasyon içerdiğini bildirdi.

Valilik Açıklaması ve Kısıtlama Detayı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği tarafından yayımlanan karara atıfta bulunuldu. Açıklamada, şehirdeki kısıtlamanın yalnızca kanuna aykırı eylemlere katılması muhtemel kişi, grup ve araçlara yönelik bir tedbir olarak alındığı ifade edildi.

Gündelik Hayat Etkilenmeyecek

Yapılan açıklamada, "İnsanların günlük yaşamlarını sürdürebilmeleri, şehir içi veya şehir dışı seyahatlerini gerçekleştirmeleri açısından bir kısıtlamanın söz konusu olmadığı" bilgisi verildi. Bu kararın, kamu düzenini bozabilecek eylemlerle sınırlı olduğu vurgulandı. Olağan hayatı etkilemeyecek bir kapsam taşımadığına dikkat çekildi.

DMM, son olarak, kamuoyunu yanıltmaya yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.