DMM, İzmir'deki Yangınlara Müdahale İddialarını Reddetti

DMM, İzmir'deki Yangın İddialarını Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "İzmir'deki yangınlara gerekli müdahale yapılmıyor" iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

Müdahale Çalışmaları Devam Ediyor

DMM'in açıklamasında, İzmir’deki yangınlara yönelik müdahalelerin kesintisiz bir şekilde devam ettiği vurgulandı. Yangınların ilk anından itibaren, bağlı tüm kurum ve kuruluşların koordineli bir şekilde çalıştığı ifade edildi.

İzmir Yangınlarına Yapılan Müdahale Detayları

Özellikle Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Mahallesi'nde gerçekleşen yangına, 5 uçak, 11 helikopter, 127 arazöz, 13 TOMA ve 68 su tankeri dahil toplam 596 araç ve 2 bin 965 personel ile müdahaleye devam edildiği belirtildi. Sancaklı, Doğançay, Zübeyde ve Onur mahallelerinden toplam 800 vatandaş tahliye edilmiştir.

Diğer Yangınlara Yönelik Çalışmalar

Beydağ ilçesinin Yeniyurt Mahallesi'ndeki yangına İzmir Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından 1 uçak, 4 helikopter ve 10 kara aracı ile müdahale gerçekleştirildi.

Tire ilçesinde Eskioba Mahallesi'nde saat 19.05'te başlayan orman yangınına 1 helikopter, 3 arazöz ve 10 belediye ekibi ile müdahale edilirken, Karateke Mahallesi'nde 2 ev, İbni Melek Mahallesi'nde ise 2 ev tahliye edilmiştir.

Yeşilova ve Elifli Mahallesi Tahliyeleri

Bayındır ilçesinin Yeşilova Mahallesi'nde saat 20.26'da başlayan yangına İzmir OGM'ye ait 7 arazöz ve 3 su tankeri ile müdahale yapılmakta. Yeşilova’da 50 hane ve 100 kişi tahliye edilmişken, Elifli Mahallesi’nde tahliye çalışmaları sürmektedir.

Son olarak, İzmir'deki orman yangınından 78 kişi etkilenmiş, 29 kişi hastanede tedavi edilmeye devam edilmektedir. Yangın bölgelerine 10 ambulans, 3 UMKE timi ve 42 sağlık personeli görevlendirilmiştir. Ülke genelindeki 72 yangından ise 45’i kontrol altına alınmış, 27’sine müdahaleye devam edilmektedir.