DMM: 'Kamuda lüks araç kullanımı arttı' iddiası gerçeği yansıtmıyor

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden resmi açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Türkiye'de ekonomik kriz derinleşirken kamuda lüks araç kullanımı arttı. Türkiye'nin makam araçları sayısı 130 bine dayandı' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve tamamen dezenformasyon içerdiğini bildirdi.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin kullanımında toplam 119 bin 752 adet taşıt bulunduğu belirtildi.

Paylaşımda, bu taşıtların büyük çoğunluğunun kamu hizmetlerinin etkin ve kesintisiz biçimde yürütülmesine tahsis edilmiş hizmet araçları olduğu vurgulandı.

Bu çerçevede taşıtların 74 bin 759'u (yüzde 62,42) savunma ve güvenlik hizmetlerinde, 10 bin 225'i (yüzde 8,53) sağlık hizmetlerinde, 7 bin 186'sı (yüzde 6) tarım ve ormancılık faaliyetlerinde, 7 bin 519'u (yüzde 5,97) eğitim hizmetlerinde, 4 bin 882'si (yüzde 4,07) adalet hizmetlerinde ve 15 bin 181'i (yüzde 12,67) diğer kamu hizmetlerinde kullanılmaktadır. Makam aracı olarak kullanılabilen taşıt sayısı ise toplam kamu taşıt sayısının yüzde 1,67'sini oluşturmakta olup, bu araçlar vali, kaymakam, genel müdür ve dengi/üstü yöneticilere tahsis edilmiştir.

Bu çerçevede 'Türkiye'de 130 bin makam aracı bulunduğu' yönündeki iddiaların mevcut verilerle çeliştiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon niteliği taşıdığı ifade edildi. Nitekim Türkiye'nin toplam kamu taşıt varlığı, iddia edilen makam aracı rakamının dahi altında kalmaktadır.

Paylaşımda, kamuoyunun resmi kurumların şeffaf biçimde paylaştığı verilere itibar etmesinin ve gerçeği yansıtmayan, manipülasyon amacı taşıyan iddiaları dikkate almamasının büyük önem arz ettiği vurgulandı.