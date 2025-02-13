DMM, Kıbrıs Gazisinin Randevu İddiasını Yalanladı

DMM, Randevu İddialarına Cevap Verdi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada dolaşan "Günlerdir hastaneden randevu almaya çalışan Kıbrıs gazisine randevu verilmiyor" iddiasını yalanladı. DMM, bu beyanın gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Gazilere Sağlık Hizmeti Önceliği

Açıklamada, Gaziler ve 65 yaş üstü hastalar Sağlık Bakanlığının protokolü gereği bakılması zorunlu hasta grubunda yer aldıkları vurgulandı. Bu nedenle, söz konusu grubun MHRS randevusuna ihtiyaç duymadığı belirtildi.

Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız’ın Durumu

Kıbrıs Gazisi Sadettin Yıldız ile ilgili olarak yapılan açıklamada, Yıldız’ın 28 Ocak tarihinde Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesinde muayene edildiği ve aynı gün anjiyo yapılmak üzere hospitalize edildiği ifade edildi. Yıldız’ın tıkanan damarının açıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Devam eden süreçte, 10 Şubat tarihinde hastaneye tekrar başvuran Yıldız’ın, aynı gün içinde Dahiliye, Kalp Damar Cerrahisi ve Göğüs Hastalıkları polikliniklerinde muayene edildiği ve ilaçlarının düzenlendiği belirtildi. Ayrıca, 11 Şubat tarihinde ortopedist tarafından muayene edilen Sadettin Yıldız için parmağının ampute edilmesi konusunda ameliyat günü ayarlandığı ifade edildi.

DMM, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, Yıldız’ın kızı ile doğrudan iletişime geçerek hastayı yeniden davet ettiğini belirtti. Açıklama, asılsız iddialara itibar edilmemesi yönünde bir uyarı ile son buldu.