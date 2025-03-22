DMM, MASAK Raporu Değerlendirmesine Yanıt Verdi

DMM'den Açıklama: MASAK Raporu Dezenformasyon İçermiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) raporunda yer alan ifadelerin, eksik bilgiye dayalı dezenformasyon içerdiği iddialarını yalanladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönünde başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde MASAK'ın raporlarının banka ve vergi kayıtları gibi objektif ve nicel finansal veriler üzerinden hazırlandığı kaydedildi.

Tahsilatlar ve Finansal Zorunluluklar

Açıklamada, belirli tutarı aşan tahsilatların (30 Kasım 2024 itibarıyla 30 bin TL) aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı. Belediyelerin bu çerçevede tahsilatlarını ilgili mevzuat çerçevesinde, finansal sistem üzerinden gerçekleştirmesi gerektiği belirtildi.

DMM, ayrıca "Finansal sistem üzerinden yapılmamış tahsilatların, MASAK tarafından eksik tahsilat olarak değerlendirilmesi ve 'aradaki farkın kaynağının bilinmediği' şeklinde raporlanmasının doğal bir gereklilik olduğunu" ifade etti.

Son olarak, kamu kurum ve yetkililerinin saygınlığını hedef alan manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.