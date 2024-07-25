DMM, Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki İddialarını Yalanladı

DMM, Netanyahu'nun İçin Yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmasındaki iddiaların doğru olmadığını bildirdi.

Gazze'deki Yardım Durumu

DMM'nin açıklamasında, Netanyahu’nun "Gazze'de yeterince yiyecek alamayan Filistinliler varsa, bunun nedeni İsrail’in bunu engellemesi değil, Hamas'ın bunları çalmasıdır" ifadesinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Öte yandan, DMM bu iddianın daha önce yalanlandığını ifade etti.

Bakan Gallant’ın Açıklamaları

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın 9 Ekim'de yaptığı "Elektrik yok, yiyecek yok, su yok, yakıt yok" açıklaması da Netanyahu'nun iddialarını çürütmektedir. Oxfam, İsrail'in Gazze'ye gelen yardımları üzerinde tam kontrol sağladığını belirterek, Gazze halkının açlık ve hastalıklarla karşı karşıya kalmasının nedeninin İsrail'in kontrolü olduğuna dikkat çekmiştir.

Sivillere Zarar Vermediği İddiası

DMM, Netanyahu’nun "İsrail, sivilleri kasten hedef almıyor" iddiasının da doğru olmadığını aktardı. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 7 Ekim’den bu yana 39,145 Filistinli hayatını kaybetmiştir. BM Genel Kurulu, uluslararası hukukun ihlaline karşı önlemler alınması için Uluslararası Adalet Divanı'na başvurmuştur.

Hamas'ın yaptığı söylemleri eleştirdi

Netanyahu’nun "Hamas 7 Ekim'de bebekleri yaktı" iddiasının kaynağı olarak i24 televizyonunun belirtildiği ancak bununla ilgili hiçbir kanıt sunulmadığı bildirildi. Fransız Le Monde gazetesi ve 972Mag muhabirleri, bu iddiayı doğrulamak için herhangi bir kanıt bulamadıklarını ifade etti.

Refah'taki Sivil Ölüm Sayısı

DMM, Netanyahu'nun Refah'ta "neredeyse hiç sivil öldürülmedi" şeklindeki açıklamasının da gerçeği yansıtmadığına dikkat çekti. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve UNRWA gibi kuruluşların açıklamaları, sivil kayıplarının göz ardı edilmediğini göstermektedir. Gazze'deki bombardımanlar nedeniyle temel ihtiyaçlara ulaşamayan birçok bebek ve yetişkin hayatını kaybetmektedir.