DMM: Ormanların imara açılacağı ve Antalya Kalesi'nin satıldığı iddiaları asılsız

DMM, ormanların imara açılacağı ve Antalya Kalesi'nin satılığa çıkarıldığı iddialarını Anayasa ve 6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesinde yalanladı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 21:14
DMM'den resmi açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında yayılan "Ormanlar imara açılıyor. Yangınlar bitti, sıra otellerde" ile "İktidar, Antalya Kalesi'ni de satılığa çıkarttı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamanın detayları

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm yatırımlarına tahsis edilen alanların orman vasfını yitirmiş kamu taşınmazları olduğuna; yanan orman alanlarının imara açılmasının kesinlikle söz konusu olmadığına vurgu yapıldı.

Açıklamada ayrıca Anayasa'nın 169. maddesi gereğince yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirildiği ve 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca yanan alanların orman sınırları dışına çıkarılmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

Antalya Kaleiçi ve surlara ilişkin iddialar

DMM, Antalya Kaleiçi'nde yer alan tarihi kale burcunun satılığa çıkarıldığı iddialarının da doğru olmadığını bildirdi. Açıklamada, kültürel varlık içeren alanlarda koruma kurullarının onayı olmadan herhangi bir yapılaşma veya satışa izin verilemeyeceği vurgulandı.

Habere konu alanın 20 yıldır konaklama tesisi olarak işlev gördüğü ve alanın tahsis süresinin dolması nedeniyle yeniden tahsis ilanı verildiği belirtilerek, yeni bir alanın tahsise çıkarılması ya da surların satılması söz konusu olmadığı ifade edildi.

DMM, kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate almasını ve dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesini rica etti.

